Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп доручив "зробити все можливе" для покращення відносин із РФ - посол

Субота, 8 лютого 2020, 20:37
Трамп доручив зробити все можливе для покращення відносин із РФ - посол

Президент США Дональд Трамп доручив послу США в Росії Джону Саллівану зробити все можливе, щоб поліпшити відносини між Москвою і Вашингтоном.

Джерело: Салліван в інтерв'ю російському телеканалу РБК

Деталі: За словами Саллівана, він має намір продовжити курс, взятий його попередником Джоном Хантсманом.

Посол США також заявив, що наразі відносини двох країн перебувають "на найнижчій точці з часів завершення холодної війни". За його словами, мета його роботи - зупинити спад у відносинах і поліпшити їх.

Пряма мова посла США в РФ: "Не можу сказати, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США у листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота Сполучених Штатів і Росії - це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання".

Деталі: Також Салліван зазначив, що у Росії і США є принципові розбіжності, "але це не означає, що у нас немає обов'язку підтримувати контакти з іншою стороною".

Теми: РосіяСШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку
Після арешту Стрєлкова біля суду затримали його посіпаку Губарєва
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: