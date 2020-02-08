Трамп доручив "зробити все можливе" для покращення відносин із РФ - посол

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Субота, 8 лютого 2020, 21:37

Президент США Дональд Трамп доручив послу США в Росії Джону Саллівану зробити все можливе, щоб поліпшити відносини між Москвою і Вашингтоном.

Джерело: Салліван в інтерв'ю російському телеканалу РБК

Деталі: За словами Саллівана, він має намір продовжити курс, взятий його попередником Джоном Хантсманом.

Посол США також заявив, що наразі відносини двох країн перебувають "на найнижчій точці з часів завершення холодної війни". За його словами, мета його роботи - зупинити спад у відносинах і поліпшити їх.

Пряма мова посла США в РФ: "Не можу сказати, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США у листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота Сполучених Штатів і Росії - це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання".

Деталі: Також Салліван зазначив, що у Росії і США є принципові розбіжності, "але це не означає, що у нас немає обов'язку підтримувати контакти з іншою стороною".

Теми: Росія США Трамп


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