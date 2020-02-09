Троє пятирічних дітей потонули на Запоріжжі

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Неділя, 9 лютого 2020, 00:31

У Запорізькому районі Запорізької області на ставку провалилися під кригу та потонули троє дітей.

Джерело: ДСНС, Поліція

Дослівно: "Запорізька область, 8 лютого о 20:24 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Долинське Запорізького району на місцевому ставку провалилися під лід та потонули 3 дитини (2014 р.н.)".

Деталі: На місце події виїхали слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та керівництво відділення поліції.

Дослівно: "Попередньо встановлено, що двоє хлопчиків та дівчинка 2014 років народження разом пішли гуляти та довгий час не повертались додому. Батьки дітей самостійно почали шукати дітей та знайшли їх у воді на місцевому ставку. Лікарі "швидкої" намагались врятувати дітей, проте всі троє малолітніх померли".

Деталі: На даний час встановлюються всі обставини та причини події.

Микола Донєв, УП
Теми: діти Запоріжжя погода


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