Реформа прокуратури: Оновлення у регіонах має закінчитись у травні
Неділя, 9 лютого 2020, 00:03
Оновлення складу всіх обласних прокуратур України має закінчитись у травні.
Джерело: Заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я думаю, що ми впораємося ( з перевіркою фаховості прокурорів -УП ) до кінця травня місяця.
Це будуть тільки обласні прокуратури. А є ще місцеві, які теж треба буде провести. А там найбільша кількість прокурорів... А там ще 5 тисяч".
Деталі: Чумак зазначив, що для перезавантаження прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено строк 2 роки, однак керівництво ОГП сподівається, що організують все за коротші терміни.
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