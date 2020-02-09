ГПУ: Оновлення обласних прокуратур має закінчитись у травні

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Неділя, 9 лютого 2020, 01:03

Оновлення складу всіх обласних прокуратур України має закінчитись у травні.

Джерело: Заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак  в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я думаю, що ми впораємося ( з перевіркою фаховості прокурорів -УП ) до кінця травня місяця.

Це будуть тільки обласні прокуратури. А є ще місцеві, які теж треба буде провести. А там найбільша кількість прокурорів... А там ще 5 тисяч".

Деталі: Чумак зазначив, що для перезавантаження прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено строк 2 роки, однак керівництво ОГП сподівається, що організують все за коротші терміни.

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Теми: прокуратура реформи


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