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На строкову службу іноді призиватимуть на добровільній основі

Неділя, 9 лютого 2020, 04:05
На строкову службу іноді призиватимуть на добровільній основі

Міністерство оборони нагадало, що цього року осіб віком 18 і 19 років на строкову службу призиватимуть на добровільній основі.

Джерело: міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони

Пряма мова : "У цьому році юнаків віком 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення та наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, аби унормувати це питання",

Деталі: Він також нагадав, що військовослужбовці строкової служби, як і раніше, не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил. І при цьому уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби у лавах ЗСУ вже з 18 років.

За словами Загороднюка, відповідні та роз’яснення невдовзі будуть опубліковані на офіційному сайті Міністерства оборони

Теми: Донбас
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