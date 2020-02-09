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Японія вивела на орбіту ракету з розвідувальним супутником

Неділя, 9 лютого 2020, 08:29
Японія вивела на орбіту ракету з розвідувальним супутником
фото NasaSpaceFlight 

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вивела на орбіту ракету H-IIA 202 в рамках місії IGS Optical 7 з оптичним розвідувальним супутником.

Джерело: NasaSpaceFlight 

Деталі: Старт ракети відбувся в ніч на 9 лютого з космодрому Йосінобу, Танегасима на південному заході Японії.

Information Gathering Satellite (IGS) - японська урядова супутникова програма. IGS Optical 7 є оптичним розвідувальним супутником і частиною системи супутників збору інформації, що складається з космічних кораблів, що збирають оптичні та радіолокаційні зображення Землі.

IGS Optical 7 були став вісімнадцятим космічним кораблем IGS, який було запущено. До цього числа входять два супутника, які не змогли вийти на орбіту. 

 

Японія почала розробку IGS наприкінці 1990-х років, після спроби Північної Кореї запустити супутник у 1998 році, який не досяг орбіти. Однак ракета із супутником перетнула кордони Японії під час запуску, що викликало побоювання з боку японської влади.

За допомогою IGS Японія прагнула створити розвідувальну базу для відстеження можливих загроз. Передбачається, що супутник може бути використаний урядом Японії для відстеження стихійних лих і т.ін. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Японіякосмос
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