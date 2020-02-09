У неділю в Україні сухо і з нічним морозом, з понеділка повернуться дощі і сніг

У неділю, 9 лютого, на всій території України опадів не передбачається, температура вночі місцями опуститься до -17 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю температура вдень коливатиметься від +2...+5 у західних регіонах до -5...-7 на сході України. На півдні та півночі очікується -1...+3, у центральних областях 0...+2. Вночі можливі морози до -11...-17 на сході, у центральних областях -10...-13, на заході та півночі -4...-8 градусів.

Пряма мова Діденко: "Вітер помірний, південно-західний. ... Вдень весна потягне канати на себе: потепліє до +1...+7 градусів, лише на Сході, а також у Дніпрі з районами ще пощипає щоки та поморозить носа, не вище -1... -8 градусів. У Києві неділя обіцяє бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень потепліє до 0...+2 градусів".

У понеділок, 10 лютого очікується потепління та сильний вітер, у західних областях та Києві - дощ, на решті території - без опадів.