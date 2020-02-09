З понеділка на мосту Патона у Києві обмежать рух

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Неділя, 9 лютого 2020, 12:12

З 10 лютого на мосту ім.Патона у Києві буде обмежено рух крайніми правими смугами.  

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА

Деталі:  Для руху автотранспорту буде відкрито три смуги у напрямку правого берега, дві смуги - у напрямку лівого берега. Рух вантажного транспорту мостом буде заборонено. 

За словами Поворозника,  обмеження руху запровадять час обстеження мосту фахівцями ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського" та у подальшому - для зменшення тиску на конструкції споруди. 

Дослівно: "За підсумком обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати, отримані в процесі обстеження, мають відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту".

Деталі: Як зазначив перший заступник КМДА, місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту/

Дослівно: "Фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту. Проте для того, щоб почати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення", - заявив Поворозник. 

Українська правда
Теми: дороги Київ


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