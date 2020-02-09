За "іспанські" ліхтарі біля Верховної Ради, які виявилися китайськими, переплатили вдвічі

"Іспанські" ліхтарі, які встановлено у Маріїнському парку біля Верховної Ради, вироблено у Китаї і закуплено декоративні опори було за завищеними цінами.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на архітекторку Дарину Недозим

Деталі: Капітальний ремонт зовнішнього освітлення Маріїнського парку в Печерському районі було замовлено КП "Київміськсвітло" КМДА за результатами тендеру у ТОВ "Будівельна компанія Тесла" у вересні 2019 року за 18,41 млн грн.

Найбільшу суму - 12,63 млн грн. без ПДВ, доставки, монтажу та складських витрат було виділено на паркові ліхтарі.

"Київміськсвітло" повідомляло, що в парку встановлені опори виробництва Іспанії.

Декоративні опори DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн., світильники Palacio 40W 4000K 500mA – по 13 085 грн., а декоративні кронштейни Norte – по 8 756 грн. Отже, ліхтар з одним світильником коштує 57 259 грн., а з двома на кронштейні – 79 100 грн.

Недозим відшукала на китайському інтернет-магазині "Alibaba" такі самі ліхтарі китайського виробництва, як підрядник зобразив у тендерній пропозиції. Там декоративний низ опори коштує щонайбільше $100, сам стовп опори – $780, а світильник – $100.

Отже, у Китаї ліхтар з одним світильником коштує $980, або 24 тис грн. Це вдвічі дешевше за нинішню тендерну ціну для парку від "Будівельної компанії Тесла".

В Україні подібні ліхтарі з трьома світиьниками продаються по $800, або 20 тис грн.

Створена у березні 2018 року столична "Будівельна компанія Тесла" належить Івану Шкелебею із смт. Міжгір’я на Закарпатті, а керує нею Аліна Леденьова. З червня 2019 року вона отримала підрядів виключно "Київміськсвітла" на суму 79,91 млн грн.

Із 2019 року компанія фігурує у кримінальному провадженні щодо відмивання коштів, ухилення від податків та зловживання владою чи службовим становищем як одне з довгого переліку підприємств з ознаками фіктивності.

За даними слідства, у 2017-2018 роках ці підприємства не мали працівників, офісів, складів, обладнання, сировини та матеріалів, а також не сплачували податків. Доходи отримували лише їхні директори.