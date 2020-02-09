Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За "іспанські" ліхтарі біля Верховної Ради, які виявилися китайськими, переплатили вдвічі

Неділя, 9 лютого 2020, 12:01
За іспанські ліхтарі біля Верховної Ради, які виявилися китайськими, переплатили вдвічі

"Іспанські" ліхтарі, які встановлено у Маріїнському парку біля Верховної Ради, вироблено у Китаї і закуплено декоративні опори було за завищеними цінами. 

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на архітекторку Дарину Недозим

Деталі: Капітальний ремонт зовнішнього освітлення Маріїнського парку в Печерському районі було замовлено КП "Київміськсвітло" КМДА за результатами тендеру у ТОВ "Будівельна компанія Тесла" у вересні 2019 року за 18,41 млн грн.

Найбільшу суму - 12,63 млн грн. без ПДВ, доставки, монтажу та складських витрат було виділено на паркові ліхтарі.

"Київміськсвітло" повідомляло, що в парку встановлені опори виробництва Іспанії.

Декоративні опори DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн., світильники Palacio 40W 4000K 500mA – по 13 085 грн., а декоративні кронштейни Norte – по 8 756 грн. Отже, ліхтар з одним світильником коштує 57 259 грн., а з двома на кронштейні – 79 100 грн.

Недозим відшукала на китайському інтернет-магазині "Alibaba" такі самі ліхтарі китайського виробництва, як підрядник зобразив у тендерній пропозиції. Там декоративний низ опори коштує щонайбільше $100, сам стовп опори – $780, а світильник – $100.

Отже, у Китаї ліхтар з одним світильником коштує $980, або 24 тис грн. Це вдвічі дешевше за нинішню тендерну ціну для парку від "Будівельної компанії Тесла".

В Україні подібні ліхтарі з трьома світиьниками продаються по $800, або 20 тис грн.

 
 

Створена у березні 2018 року столична "Будівельна компанія Тесла" належить Івану Шкелебею із смт. Міжгір’я на Закарпатті, а керує нею Аліна Леденьова. З червня 2019 року вона отримала підрядів виключно "Київміськсвітла" на суму 79,91 млн грн.

Із 2019 року компанія фігурує у кримінальному провадженні щодо відмивання коштів, ухилення від податків та зловживання владою чи службовим становищем як одне з довгого переліку підприємств з ознаками фіктивності.

За даними слідства, у 2017-2018 роках ці підприємства не мали працівників, офісів, складів, обладнання, сировини та матеріалів, а також не сплачували податків. Доходи отримували лише їхні директори. 

"Українська правда" у Threads

Теми: бюджетВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
бюджет
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Дефіцит держбюджету з початку року сягнув понад 400 мільярдів
Україна виконала ще два структурні маяки МВФ в частині бюджетної політики
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: