Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Александра Віндмана, який був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп.

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...