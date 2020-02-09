Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки
Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Александра Віндмана, який був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп.
Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020
Він також отримав погану рекомендацію від свого керівника, який також повідомив, що у Віндмана були проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації. "Іншими словами - геть!", - додав президент США.
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Нагадаємо,
- 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
- Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
- Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.