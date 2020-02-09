Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки

1304 перегляди
Неділя, 9 лютого 2020, 15:39

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Александра Віндмана, який був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп.

Він також отримав погану рекомендацію від свого керівника, який також повідомив, що у Віндмана були проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації. "Іншими словами - геть!", - додав президент США.

Знати більше:

Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США

Нагадаємо,

  • 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп. 

Теми: Трамп імпічмент США Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп доручив "зробити все можливе" для покращення відносин із РФ - посол 8 лютого 2020, 21:37
Трамп звільнив посла в ЄС, який свідчив проти нього в рамках імпічменту 8 лютого 2020, 13:05
Трамп звільнив Віндмана, експерта по Україні в Раді нацбезпеки 7 лютого 2020, 23:31
Усі новини
Головні новини
Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора
З понеділка на мосту Патона у Києві обмежать рух
Стрілянина у Мукачеві: Затримано 7 осіб, які "планували встановити контроль над регіоном"
Коронавірус на лайнері з українцями на борту виявили у 70 осіб - ЗМІ
Усі новини
мімімі

Як виглядають зараз собаки, у яких майже не було шансів на життя

ТаблоID

71-річна мама Ілона Маска попозувала для української фотографині

дослідження

Як звичка їсти руками може вплинути на організм