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У Львові водій затиснув руку поліцейського й протягнув його 100 метрів

Неділя, 9 лютого 2020, 22:16
У Львові водій затиснув руку поліцейського й протягнув його 100 метрів

У Львові водій, який мав ознаки наркотичного сп'яніння, затиснув руку поліцейського вікном автомобіля і протягнув його близько 100 метрів.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Деталі: Зазначається, що у суботу близько 14-ї години на вулиці Повітряній до патрульних звернулися оперативні працівники Управління протидії наркозлочинності й повідомили, що цією вулицею невдовзі буде їхати автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа у розшуку.

Через деякий час інспектори помітили цей автомобіль і зупинили його на вулиці Ганкевича. Номерні знаки ледь проглядалися, тому поліцейські попросили водія вийти та усунути порушення.

Дослівно: "Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному та рушив. Напарник та працівники УПН намагалися зупинити транспортний засіб.

Протягнувши поліцейського близько 100 метрів, автомобіль зупинився.

24-річного львів‘янина затримали. Він мав ознаки наркотичного сп‘яніння. Його пасажирка, 34-річна львів‘янка, і справді виявилася у розшуку Залізничним відділом поліції за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ. У неї виявили речовину, ймовірно наркотичного походження. За попередньою інформацією, це 10 грамів метадону".

Деталі: Водій відмовився від перевірки на стан наркотичного сп‘яніння. На нього винесли постанову за ч.6 ст.121 (Забруднений номерний знак, що не дозволяє чітко визначити його з відстані двадцяти метрів) КУпАП та за ч.1 ст.130 (Керування в нетверезому стані) КУпАП.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПКУ та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов‘язків) ККУ, а також за ч.2 ст.345 (Умисне заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв‘язку з виконанням цим працівником службових обов‘язків) ККУ.

Українська правда
Теми: поліціяЛьвів
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