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Вибори у США: Байден здобув першу перемогу на праймеріз демократів

Неділя, 1 березня 2020, 10:18
Вибори у США: Байден здобув першу перемогу на праймеріз демократів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг на праймеріз демократів у Південній Кароліні з 48,4% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Другим став сенатор Берні Сандерс - 19,9%, а мільярдер Том Стаєр третій - 11,3% голосів.

Південна Кароліна - четвертий штат, який проголосував протягом багатомісячного сезону праймеріз.

Це перша в історії перемога Байдена під час його третього балотування на посаду президента США.

У промові 77-річний політик сказав: "Лише днями преса та кандидати оголосили цю кандидатуру мертвою. Тепер, дякуючи всім вам, серцю Демократичної партії, - ми щойно отримали перемогу, і це велика перемога".

У Нью-Гемпширі та Неваді переміг Сандерс, а в Айові з відривом у 0,1% переміг Пітер Бутеджедж.

У так званий "супервівторок" - 3 березня - відбудуться попередні вибори відразу у 14 штатах. Також у "супервівторок" до гонки приєднається колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг, який не брав участі у попередніх виборах в чотирьох штатах. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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