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Словаччина: Підраховано 100% бюлетенів, ключові "друзі Путіна" - поза парламентом

Неділя, 1 березня 2020, 12:43
Словаччина: Підраховано 100% бюлетенів, ключові друзі Путіна - поза парламентом

За підсумком підрахунку 100% бюлетенів на парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула популістська опозиційна партія OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи") - 25,03% голосів (53 мандати).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennikn.sk.

Із 3,16% голосів у новий парламент не пройшла проросійська Словацька національна партія (SNS), яка отримала 8,6% на виборах 2016 року і була партнером в урядовій коаліції.

Чинний спікер парламенту Словаччини Андрей Данко, член SNS, виступає проти політики ЄС щодо РФ та зберігає активний контакт зі спікером російської Держдуми Вячеславом Володіним.

SNS заблокувала імплементацію оновлених стратегій безпеки та оборони Словаччини влітку 2018 року. Причиною такого кроку стали деякі пункти, де Росія охарактеризована як агресивна країна.

Чинна партія влади SMER-SD, яка керувала державою з 2006 року (із нетривалою перервою в 2010-12 роках), отримала 2 місце із показником у 18,29% (38 мандатів).

Третє місце обійняла ще одна популістська партія Sme rodina ("Ми-родина"), вона отримала 8,24% (17 місць в парламенті).

Четверті – ультранаціоналісти L’SNS із 7,97% (теж 17 місць). Цю партію, як і SNS, називають проросійською. 

Блок партій "Прогресивна Словаччина" та "Разом", створений за підтримки чинної президентки Словаччини Зузанни Чапутової, набрав 6,97%, проте прохідний бар’єр для партійних блоків – 7%.

Замикають список парламентських партій лібертаріанська "Свобода і солідарність" (6,22%, 13 місць) та партія екс-президента Андрея Кіски "Для людей" (5,77%, 12 місць).

Поза парламентом лишилися обидві угорські партії, чого ще ніколи не було в історії Словаччини (угорська меншина складає близько 10% населення країни).

Теми: СловаччинавибориРосія
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