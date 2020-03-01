Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром

В Україні, крім східної частини, та у Києві вдень 1 березня та впродовж 2 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах - 25-30 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: Прогнозовані пориви вітру відповідають І рівню небезпечності, зазначають синоптики.

2 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку із снігопадами та хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

У понеділок на заході України, в північних областях та у Києві очікуються дощі, на решті території мінлива хмарність.

Вдень у більшості областей температура утримається на позначках +8...+10, на сході до +9, у Криму до +11. Вночі переважатиме плюсова температура - переважно від +1 до +4 градусів, лише на сході України та у Херсонській області очікується зниження до -1.