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Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром

Неділя, 1 березня 2020, 13:18
Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром

В Україні, крім східної частини, та у Києві вдень 1 березня та впродовж 2 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах - 25-30 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: Прогнозовані пориви вітру відповідають І рівню небезпечності, зазначають синоптики. 

2 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку із снігопадами та хуртовиною  очікується  значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

У понеділок на заході України, в північних областях та у Києві очікуються дощі, на решті території мінлива хмарність. 

Вдень у більшості областей температура утримається на позначках +8...+10, на сході до +9, у Криму до +11. Вночі переважатиме плюсова температура - переважно від +1 до +4 градусів, лише на сході України та у Херсонській області очікується зниження до -1. 

 
 

Українська правда

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Теми: погодаДСНСКиїв
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