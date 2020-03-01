Другий випадок коронавірусу зафіксовано у Білорусі

У мешканки Вітебської області, яка повернулася з Італії, виявлено фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Білорусі

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були зроблено громадянці, що мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV".

"Білоруська громадянка і двоє її колег прибули з Італії. У зв'язку з тим, що вони були нетривалий час У Північній Італії, вони були викликані зі своїм лікарем. Тут у них було взято тести та аналізи. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні".

Деталі: Пацієнтів було госпіталізовано до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні. Стан усіх трьох задовільний, ознак захворювання немає.

Загалом, за даними МОЗ, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають троє пацієнтів.