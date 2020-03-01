Другий випадок коронавірусу зафіксовано у Білорусі

1232 перегляди
Неділя, 1 березня 2020, 16:18

У мешканки Вітебської області, яка повернулася з Італії, виявлено фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Білорусі

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були зроблено громадянці, що мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV".

"Білоруська громадянка і двоє її колег прибули з Італії. У зв'язку з тим, що вони були нетривалий час У Північній Італії, вони були викликані зі своїм лікарем. Тут у них було взято  тести та аналізи. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні".

Деталі: Пацієнтів було госпіталізовано до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні. Стан усіх трьох задовільний, ознак захворювання немає.

Загалом, за даними МОЗ, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають троє пацієнтів. 

Теми: Білорусь коронавірус здоров'я Італія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу 28 лютого 2020, 10:10
Білорусь планує почати імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди 25 лютого 2020, 17:15
Білорусь до 2023 року збільшить ємність нафтових резервуарів до 1 млн тонн 24 лютого 2020, 16:15
Усі новини
Головні новини
Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром
Єрмак у Мінську назвав бажану дату обміну "всіх на всіх"
Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков
Пункт пропуску "Мар'їнка" відновив роботу після обстрілів бойовиків
Усі новини
Освіта

Уроки без мороки: як допомогти своїм дітям у навчанні, радить Барбара Оклі

дослідження

Чоловіки більш схильні до серцевого нападу

Медицина

Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ