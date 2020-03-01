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У Франції через коронавірус закрили Лувр

Неділя, 1 березня 2020, 16:45
У Франції через коронавірус закрили Лувр

Французький художній музей Лувр закрився на невизначений термін через загрозу поширення коронавірусу Covid-19.

Джерело: пресслужба Лувра в Facebook, АР

Дослівно: "Нарада щодо заходів профілактики Covid-19 відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувра в неділю, 1 березня. Музей не може відкритися в даний момент. Приносимо свої вибачення за доставлені незручності. Ми будемо тримати вас у курсі подій".

Деталі: Представник профспілки Лувра Андре Сакрістін заявив Associated Press, що співробітники музею стурбовані ризиком зараження, оскільки до Лувру приїжджають туристи з усього світу. За його словами, "ризик дуже, дуже, дуже великий".

Раніше французький уряд тимчасово заборонив усі публічні заходи в закритих приміщеннях за участю понад 5 тисяч осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціякоронавірус
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