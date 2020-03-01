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МВС і НГУ започаткували нову традицію біля Верховної Ради

Неділя, 1 березня 2020, 17:43
МВС і НГУ започаткували нову традицію біля Верховної Ради
Фото МВС

У неділю на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради пройшла перша церемонія підняття державного прапору та зміна почесної варти Національної гвардії.

Джерело: сайт МВС

 
Фото МВС

Пряма мова голови ВР Дмитра Разумкова: "Сьогодні разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною гвардією ми розпочинаємо нову традицію – підняття державного прапору та зміна почесної варти у вихідні та святкові дні. Сподіваюсь, що ця традиція буде існувати багато років".

Пряма мова командувача НГУ Миколи Балана: "Відтепер по вихідним і святам, щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10 години ранку до 18 години вечора".

Деталі: Він додав, що нова традиція – це не просто церемоніал, але й спосіб ушанувати пам’ять гвардійців, які загинули під стінами парламенту у 2015 році, коли вибухнула ручна бойова граната.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаМВСНацгвардія
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