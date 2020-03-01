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У МОЗ перевірили лікарні для можливих хворих на Covid-19

Неділя, 1 березня 2020, 18:10
У МОЗ перевірили лікарні для можливих хворих на Covid-19
Фото МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав 3 госпітальні бази Житомира, Рівного та Сарн, які визначені для прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Ляшко поспілкувався з лікарями, медсестрами, молодшим медичним персоналом, які будуть допомагати пацієнтам у випадку фіксації та поширенню Covid-19.

Дослівно: "Під час візиту важливо було зрозуміти готовність лікарень, а найголовніше – готовність самого медичного персоналу. Це стосується як професійних навичок, так і морального духу.

Медики готові надавати всю необхідну медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною інфекцією. В разі потреби, медичні працівники готові працювати понаднормово. Всі співробітники добре поінформовані про те, що робити у випадку фіксації Covid-19.

 
Фото МОЗ

У всіх 3 містах вже було проведено як мінімум 2-3 навчання. Також медики розповіли, що відпрацювали механізми ще при пандемічному грипі, коли досить велика кількості хворих потребувала інтенсивної терапії".

Деталі: У лікарнях Житомира, Рівного та Сарн є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри Covid-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів. Повідомляється, що у Рівному в них вже побувало 4 особи з підозрою, що не підтвердились.

У МОЗ нагадали, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку Covid-19.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗздоров'я
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