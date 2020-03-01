Прем'єр Британії заручився і вп'яте стане батьком

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його дівчина Керрі Симондс заручилися та чекають дитину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Симондс написала в Instagram, що вони заручилися наприкінці минулого року, додавши, що вона відчуває себе "неймовірно благословенною", адже очікує народження дитини на початку літа.

55-річний Джонсон і 31-річна Симондс - перша в історії Британії неодружена пара, що мешкає в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.

Також за останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною (або її чоловіком) не було такої великої різниці у віці - Симондс на 24 роки молодша за Джонсона.

Це буде третій шлюб для політика. З 1987 по 1993 рік він був одружений з Алегрою Мостін-Оуен. 1993 року Джонсон одружився з Мариною Вілер, дочкою журналіста й телеведучого сера Чарльза Вілера.

У вересні 2018 року Джонсон і Вілер оголосили, що вже давно мешкають окремо і перебувають в процесі розлучення. Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Симондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона 2012 року.

Джонсон і Вілер мають чотирьох дітей. ЗМІ писали, що прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Торік Джонсон під час радіошоу відмовився прямо відповісти на питання про те, скільки у нього дітей.