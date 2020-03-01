Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Британії заручився і вп'яте стане батьком

Неділя, 1 березня 2020, 18:18
Прем'єр Британії заручився і вп'яте стане батьком

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його дівчина Керрі Симондс заручилися та чекають дитину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Симондс написала в Instagram, що вони заручилися наприкінці минулого року, додавши, що вона відчуває себе "неймовірно благословенною", адже очікує народження дитини на початку літа.

55-річний Джонсон і 31-річна Симондс - перша в історії Британії неодружена пара, що мешкає в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.

Також за останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною (або її чоловіком) не було такої великої різниці у віці - Симондс на 24 роки молодша за Джонсона.

Це буде третій шлюб для політика. З 1987 по 1993 рік він був одружений з Алегрою Мостін-Оуен. 1993 року Джонсон одружився з Мариною Вілер, дочкою журналіста й телеведучого сера Чарльза Вілера.

У вересні 2018 року Джонсон і Вілер оголосили, що вже давно мешкають окремо і перебувають в процесі розлучення. Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Симондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона 2012 року.

Джонсон і Вілер мають чотирьох дітей. ЗМІ писали, що прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Торік Джонсон під час радіошоу відмовився прямо відповісти на питання про те, скільки у нього дітей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Велика Британія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: