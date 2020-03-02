Піт Буттіджич зійшов з президентських перегонів у США — CNN 

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Понеділок, 2 березня 2020, 02:18

Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич прийняв рішення завершити свою участь у перегонах.

Джерело: CNN із посиланням на власні джерела

Деталі: Колишній мер міста Сауз Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич завершує свою участь у якості кандидата в президенти США. Вибори нового президента заплановані на осінь цього року.

Буттіджич встиг здобути перемогу на праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир, однак він не добився успіху в штатах Невада й Південна Кароліна й опинився далеко позаду фаворитів.

 

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Детальніше про позиції кандидатів у номінанти від Демократичної партії щодо України читайте у статті: П'ять головних конкурентів Трампа: чого чекати Україні у разі зміни президента США

Микола Донєв, УП
Теми: США вибори


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