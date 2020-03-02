Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Піт Буттіджич зійшов з президентських перегонів у США — CNN 

Понеділок, 2 березня 2020, 01:18
Піт Буттіджич зійшов з президентських перегонів у США — CNN 

Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич прийняв рішення завершити свою участь у перегонах.

Джерело: CNN із посиланням на власні джерела

Деталі: Колишній мер міста Сауз Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич завершує свою участь у якості кандидата в президенти США. Вибори нового президента заплановані на осінь цього року.

Буттіджич встиг здобути перемогу на праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир, однак він не добився успіху в штатах Невада й Південна Кароліна й опинився далеко позаду фаворитів.

 

Читайте також: Американський Макрон: суперником Трампа може стати 37-річний відкритий гей

Детальніше про позиції кандидатів у номінанти від Демократичної партії щодо України читайте у статті: П'ять головних конкурентів Трампа: чого чекати Україні у разі зміни президента США

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: