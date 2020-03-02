NASA відкрило набір астронавтів

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Понеділок, 2 березня 2020, 02:40

NASA оголосило про початок прийому заявок на відбір нових астронавтів для подорожей на Місяць і Марс.

Джерело: NASA

Дослівно:"Для жменьки дуже талановитих жінок і чоловіків, яких ми наймемо, щоб ті приєдналися до нашого різноманітного корпусу астронавтів, — це стане неймовірним часом, проведеним в космосі".

Деталі: В агентстві зазначили, що заяви можуть подавати тільки громадяни США. Їм потрібно мати ступінь магістра в галузях інженерних, біологічних, фізичних, комп’ютерних або математичних наук в акредитованому навчальному закладі.

Кандидати також зобов'язані мати як мінімум два роки відповідного професійного досвіду або ж як мінімум 1000 годин командного часу на реактивних літаках.

Прийом заявок проходить з 2 по 31 березня.

Відбір заявок планують закінчити до 2021 року. Після навчання вони зможуть взяти участь у місіях на Міжнародну космічну станцію, дослідженнях Місяця, а в майбутньому і Марсу.

Наразі в активі агентства є 48 астронавтів.

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Теми: США космос


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