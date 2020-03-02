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У Кабміні всіх, хто займатиметься закупівлями, перевірятимуть на детекторі брехні

Понеділок, 2 березня 2020, 10:11
У Кабміні всіх, хто займатиметься закупівлями, перевірятимуть на детекторі брехні

У Кабінеті міністрів усіх, хто відповідає за державні закупівлі, будуть періодично тестувати на детекторі брехні.

Джерело: Facebook-сторінка міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова: "Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які приймають рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф — дуже дієвий інструмент проти відкатів".

Деталі: За його словами, із березня всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.

Дубілет пише, що процес буде ефективнішим, а закупівлі робитиме менша кількість людей.

Він повідомив, що це дозволить держбюджету економити більше на великих закупівлях.

У планах Дубілета: перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр; приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

Міністр сподівається, що централізація призведе до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, знизитися корупція.

Українська правда

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Теми: ДубілетКабінет міністрівдержзакупівлі
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