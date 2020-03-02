У Кабміні всіх, хто займатиметься закупівлями, перевірятимуть на детекторі брехні
У Кабінеті міністрів усіх, хто відповідає за державні закупівлі, будуть періодично тестувати на детекторі брехні.
Джерело: Facebook-сторінка міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета
Пряма мова: "Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які приймають рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф — дуже дієвий інструмент проти відкатів".
Деталі: За його словами, із березня всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.
Дубілет пише, що процес буде ефективнішим, а закупівлі робитиме менша кількість людей.
Він повідомив, що це дозволить держбюджету економити більше на великих закупівлях.
У планах Дубілета: перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр; приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.
Міністр сподівається, що централізація призведе до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, знизитися корупція.