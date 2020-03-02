Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: 30 кг кокаїну ледь не завезли з Латинської Америки, хотіли ввезти ще 500 кг

Понеділок, 2 березня 2020, 11:36
СБУ: 30 кг кокаїну ледь не завезли з Латинської Америки, хотіли ввезти ще 500 кг

Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що в середині лютого до морпорту "Южний" на Одещині з однієї з південно-американських країн надійшов вантажний контейнер із автомобілями.

У ході поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з "високоякісним кокаїном" загальною вагою майже 31 кілограм. Орієнтовна вартість вилученого наркотику на чорному ринку становить понад 90 мільйонів гривень.

Потім співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність учасників організованого угруповання. Зокрема, було встановлено, що частину ввезеного кокаїну зловмисники планували контрабандою перемістити до країн Європейського Союзу.

У ході проведення контрольованої спецоперації правоохоронці "взяли" у Києві трьох учасників угруповання, у тому числі одного іноземного співорганізатора наркобізнесу.

 

Затримання відбулось після закладання брикетів з кокаїном до спеціально виготовленого тайника в автомобілі кур’єра для перевезення до ЄС. 

 
 

Дослівно СБУ: "За наявними даними, учасники угруповання планували протягом поточного року здійснити ще декілька контрабандних поставок до нашої країни: майже 500 кілограмів кокаїну для подальшого збуту в Україні та країнах ЄС.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків".

Інші подробиці: Операцію проводили Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, управління СБУ в Одеській області, Державна митна служба та Державна прикордонна служба – під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.

"Українська правда" у Threads

Теми: контрабандакриміналпортиКиївСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
контрабанда
ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: