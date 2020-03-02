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Поліція вилучила наркотиків на 110 мільйонів гривень

Понеділок, 2 березня 2020, 14:10
Поліція вилучила наркотиків на 110 мільйонів гривень

Столичні правоохоронці у ході спецоперації вилучили у наркоторговців близько 300 кг наркотиків на суму понад 110 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба поліції Києва з посиланням на керівника столичної поліції Андрія Крищенка, прокуратура Києва

Пряма мова Крищенка: "Взагалі у ході спецоперації було вилучено близько 300 кілограмів наркотичних речовин – кокаїн, синтетичні наркотики, солі, пігулки екстазі та інші наркотики, які виготовляли зловмисники та у подальшому розповсюджували. Крім того, вилучено більше двох тон прекурсорів. Загальна вартість вилученого за приблизними оцінками сягає понад 100 мільйонів гривень". 

 

Деталі: Відзначається, що до складу організованого злочинного угруповання входили 9 осіб. Вони обладнали нарколабораторії і продавали наркотики через інтернет на території трьох областей України.

Правоохоронці під час "слідчих експериментів" встановили маршрути переміщення наркотиків, виконали 7 безконтактних оптових закупок наркозасобів та здійснили 40 міжрегіональних контрольованих постачань оптових партій психотропів. 

 

Встановлено, що кожного місяця потужності нарколабораторії дозволяли фігурантам виготовляти від 80 до 100 кілограмів психотропних речовин.

Правоохоронці провели 20 обшуків, у результаті чого виявили потужну нарколабораторію, кілька складів, а також затримали 9 активних учасників.

Організатором "бізнесу" виявився мешканець Києва, інші учасники групи – мешканці Чернігова, Києва та Київської області.

Крищенко додав, що до складу міжрегіонального угруповання входили люди різного віку, зокрема серед затриманих є сім'я.

Під час обшуків вилучили спецобладнання, наркотики, комп’ютери, гаджети, банківські картки, сім автомобілів преміум-класу, котрі використовували учасники злочинної групи, нотатки про кількість збутих наркотиків та записи про переміщення по банківських рахунках отриманих від наркобізнесу коштів.

За даними прокуратури, 7 затриманим повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці розшукують інших учасників злочинної групи.

Українська правда

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Теми: поліціякримінал
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