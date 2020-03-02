Проїзд у поїздах поки не подорожчав, але витрати не покриваються – міністр

Тарифи на проїзд залізничним транспортом пасажирів не підвищили, хоча планували з 1 березня.

Джерело: повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія 2 березня, Мінінфраструктури

Деталі: Криклій зазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно – з 1 березня до 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але Міністерство інфраструктури наразі не погодило відповідний наказ.

При цьому міністр заявив, що надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію.

Також, за його словами, залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 закону "Про залізничний транспорт".

До того ж вкрай низьким залишається рівень компенсацій із державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій.

Так, у 2019 році "Укрзалізниця" перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%.