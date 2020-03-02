Олімпійська чемпіонка Баюл остаточно програла суд Україні і не отримає $50 мільйонів

Українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл програла в американському суді апеляцію щодо свого позову проти України.

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи

Дослівно: "У минулий четвер ( 27 лютого – ред.) Апеляційний суд Дев’ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл.

Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим Законом".

Деталі: Баюл у 2016 році звернулась до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України про стягнення 50 мільйонів доларів. Серед інших відповідачів були вказані Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії з Делаверу і Британських Віргінських Островів.

Баюл скаржилася на порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.

У 2018 році Окружний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь України, задовольнивши клопотання про залишення позову без розгляду.

Тоді суд визнав, що вимоги Баюл безпідставні, а тому підлягають відхиленню. Після цього вона подала апеляцію.

Довідка: Оксана Баюл - українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України (1994 рік).