Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпійська чемпіонка Баюл остаточно програла суд Україні і не отримає $50 мільйонів

Понеділок, 2 березня 2020, 15:03
Олімпійська чемпіонка Баюл остаточно програла суд Україні і не отримає $50 мільйонів

Українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл програла в американському суді апеляцію щодо свого позову проти України.  

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи

Дослівно: "У минулий четвер ( 27 лютого – ред.) Апеляційний суд Дев’ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл.

Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим Законом".

Деталі: Баюл у 2016 році звернулась до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України про стягнення 50 мільйонів доларів. Серед інших відповідачів були вказані Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії з Делаверу і Британських Віргінських Островів.

Баюл скаржилася на порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.

У 2018 році Окружний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь України, задовольнивши клопотання про залишення позову без розгляду.

Тоді суд визнав, що вимоги Баюл безпідставні, а тому підлягають відхиленню. Після цього вона подала апеляцію.

Довідка: Оксана Баюл - українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України (1994 рік). 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судспортСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: