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Причиною вибухів на арсеналі в Балаклії була не диверсія – ­Арахамія

Понеділок, 2 березня 2020, 19:32
Причиною вибухів на арсеналі в Балаклії була не диверсія – ­Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що основна версія про причини пожежі і вибухів на складі боєприпасів в м.Балаклія Харківської області була політично ангажованою.

Джерело: інтерв'ю Арахамії агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми провели засідання (тимчасової слідчої комісії Ради - ред) за першим епізодом в Балаклії. Можу попередньо висловити особисту думку: основна версія слідства, яку розглядали, була політично ангажованою і взагалі була фейковою.

Висновки, звичайно, мають зробити правоохоронні органи, але виглядає так, що версія, пов'язана з безпілотником, не має під собою підстав".

Деталі: Народний депутат допустив, що версія з ударним безпілотником була нав'язана. На його думку "там був просто тиск на учасників, щоб нав'язати якусь версію".

Він розповів, що за кілька днів до пожежі ревізійна комісія зробила висновок про величезну недостачу на цих складах. При цьому, він заявив, що це було "серійно по всіх складах".

Арахамія також повідомив, що в даний час хід досудового розслідування в кримінальному провадженні у цій справі перебуває на контролі в головному слідчому управлінні СБУ.

Що було раніше: У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.

Нагадаємо: Арахамія очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в період з 2014 по 2018 роки в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії (Харківська обл.), Сватовому ( Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухАрахаміяХарківармія
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