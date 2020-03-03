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Держдеп лімітував кількість журналістів китайських ЗМІ у США

Вівторок, 3 березня 2020, 07:55
Держдеп лімітував кількість журналістів китайських ЗМІ у США

Американська влада ввели обмеження на кількість співробітників п'яти китайських ЗМІ в США, які Держдепартамент відніс до іноземних представництв Китайської народної республіки.

Джерело: заява держсекретаря Майка Помпео, сайт Держдепу США

Деталі: Цей крок – відповідь на обмеження, переслідування і залякування американських та інших іноземних журналістів, введені в Китаї, а також спроба схилити китайський уряд до виконання міжнародних зобов'язань і поваги свободи вираження думок.

Помпео наголосив, що ці організації контролюються урядом КНР і, "на відміну від іноземних ЗМІ у Китаї, не є незалежними новинними організаціями".

Пряма мова: "Уряд США сьогодні (2 березня – ред.) вводить кадровий ліміт у деяких контрольованих КНР державних засобах масової інформації у Сполучених Штатах, зокрема, на п'ять організацій, які були визнані Державним департаментом США 18 лютого 2020 року іноземними представництвами Китайської Народної Республіки.

Цей ліміт обмежує число громадян Китаю, яким дозволено працювати в цих організаціях у Сполучених Штатах у будь-який момент часу...

Рішення про введення обмеження на персонал не ґрунтується на якомусь контенті, створеному цими організаціями, і не накладає жодних обмежень на те, що зазначені організації можуть публікувати у Сполучених Штатах.

Наша мета – взаємність. Як і в інших сферах відносин США та Китаю, ми прагнемо створити давно назріле рівне ігрове поле. Ми сподіваємося, що ця акція спонукатиме Пекін обрати більш справедливий і взаємний підхід до американської та іншої іноземної преси в Китаї.

Ми закликаємо китайський уряд негайно виконати свої міжнародні зобов'язання поважати свободу вираження думок, у тому числі для представників преси".

Інші подробиці: "Інтерфакс-Україна" уточнює, що з 13 березня число співробітників державних китайських ЗМІ має бути скорочено з 160 до 100. Агентство "Сіньхуа" зможе мати 59 співробітників, телеканал China Global Television Network – 30, англомовна газета China Daily - 9 , Міжнародне радіо Китаю – 2.

Цьому передувало: У лютому Пекін ухвалив рішення про анулювання акредитації в Китаї трьох кореспондентів газети "Wall Street Journal".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАКитайЗМІ
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