Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус

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Вівторок, 3 березня 2020, 09:20

Папу Римського Франциска, який останніми днями нездужає, перевірили на коронавірус – результат тесту виявився негативним.

Джерело: римська газета Il Messaggero з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Перевірка була профілактичною, пише газета, і відбулась на тлі поширення COVID-2019 в Італії, яка стала місцем найбільшого спалаху вірусу в Європі. За останніми даними, кількість померлих від нового типу коронавірусу зросла до 52, 1835 людей – заражені.

83-річний Папа вже тиждень застуджений. У неділю під час зустрічі з вірянами у нього був сильний кашель.

За даними газети, коли після недавнього візиту до Барі та численних зустрічей із людьми з цілого світу у Папи Франциска була підвищена температура та біль у горлі, лікарі обстежили його на наявність коронавірусу.

Оскільки тест не підтвердив SARS-CoV-2, Папа міг продовжувати відправляти ранкові меси і приймати візити у домі Святої Марти, де він живе.

Ватикан офіційно не повідомляв про обстеження понтифіка. Від початку офіційні особи заявляли, що Папа тільки нездужає, а підстав ставити інші діагнози немає.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Італія церква


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