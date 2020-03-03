Кабмін запровадив нову посаду: буде у всіх органах від міністерств до держкомпаній

7657 переглядів
Вівторок, 3 березня 2020, 12:08

Кабінет міністрів запровадив нову посаду керівника цифрової трансформації, яка буде у кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Гаряча новина… врешті-решт сьогодні прийняли постанову на кабміні з CDTO! CDTO – Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації. На рівні державних органів – це профільний заступник.

Відтепер такі позиції з'являться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції, та інших центральних органів виконавчої влади".

Деталі: Перші CDTO у пілотному режимі з’явились у Херсонській ОДА і Харківській мерії.

Керівників цифрової трансформації узгоджуватиме, призначатиме і координуватиме Мінцифри.

За словами Федорова, це буде "новий рівень менеджменту реалізації державної політики, нова професія і нові можливості".

Він також додав, що наразі у Мінцифри вже готують систему підбору менеджерів, навчання, адаптації і систему KPI.

Українська правда
Теми: Федоров


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Застосунок "Дія" лідирує в App Store та очолює Play Market 19 лютого 2020, 06:16
Держава в смартфоні: Федоров показав дизайн електронного паспорта 14 лютого 2020, 02:57
Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС 12 лютого 2020, 00:27
Усі новини
Головні новини
Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло, як не захворіти і що маска не врятує
Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного
В Україні – перший випадок коронавірусу
Після звільнення Богдана збір голосів у "Слузі народу" може ускладнитися
Усі новини
інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо

Досвід

Пробігтися, дихаючи на повні груди: троє незвичайних українців та їхні звичайні мрії

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря