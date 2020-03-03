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Соціологи з'ясували, якій Церкві українці симпатизують найбільше

Вівторок, 3 березня 2020, 13:37
Соціологи з'ясували, якій Церкві українці симпатизують найбільше

Серед трьох найбільших Церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної Церкви України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: До ПЦУ позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4% (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2%).

 

Причому, у всіх регіонах Православна Церква України має найвищі показники ставлення; зокрема, у всіх регіонах не менше половини населення позитивно ставляться до Православної Церкви України (від 50% на Сході до 69,6% на Заході; баланс ставлення варіює від +43,4% на Сході до +67,9% на Заході).

Далі за цим показником іде Українська Греко-Католицька Церква, до якої позитивно ставляться 35,2% населення, негативно – 6,5% (баланс – +28,7%). У всіх регіонах Церква має додатний баланс ставлення, хоча найкраще ставлення – на Заході (баланс на Заході становить +46,9% проти +13-28,4% в інших регіонах)

Лише у випадку Української Православної Церкви Московського Патріархату простежується від’ємний баланс – -2,2%. До цієї Церкви 25,7% опитаних ставляться позитивно, 28% – негативно. Церква має від’ємний баланс на Заході (-19,4%), близький до нуля баланс у Центрі (-4%) і на Сході (+4%) і доданий баланс на Півдні (+19,6%) і Донбасі (+20,1%).

Серед предстоятелів основних Церков також найкраще ставлення простежується у випадку Епіфанія: 38,4% позитивно ставляться до нього, негативно – 5,7%.

До Святослава позитивно ставляться 27,4% українців, негативно – 3,8%. В Онуфрія – негативний баланс довіри: позитивно ставляться 20,9% українців, негативно – 22,1%.

 

Додатково: Всеукраїнське опитування громадської думки проводили з 15 по 27 лютого 2020 року.

Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) соціологи опитали 1223 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує: 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% – для показників близьких до 25%, 1,9% – для показників близьких до 10%, 1,3% – для показників близьких до 5%, 0,6% – для показників близьких до 1% .

Українська правда

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Теми: церквасоціологія
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