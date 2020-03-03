Дубілет віддасть цілий квартал у центрі Києва під приватизацію

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Вівторок, 3 березня 2020, 15:12

У самісінькому центрі Києва урядовці планують віддати під приватизацію цілий квартал державних будівель у занедбаному стані.

Джерело: Facebook-сторінка міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова: "Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.

Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісінькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста".

Деталі: Співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.

Ці 4-5 будівель передадуть у Фонд держмайна та приватизують на аукціонах.

Дубілет пише, майже кожна друга будівля у центрі Києва належить в тій чи іншій мірі держорганам.

Водночас, він не вказав, про які саме будівлі у центрі Києва йдеться.

Українська правда
Теми: Дубілет приватизація Київ Кабінет міністрів


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