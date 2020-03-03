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Дубілет віддасть цілий квартал у центрі Києва під приватизацію

Вівторок, 3 березня 2020, 14:12
Дубілет віддасть цілий квартал у центрі Києва під приватизацію

У самісінькому центрі Києва урядовці планують віддати під приватизацію цілий квартал державних будівель у занедбаному стані.

Джерело: Facebook-сторінка міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова: "Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.

Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісінькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста".

Деталі: Співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.

Ці 4-5 будівель передадуть у Фонд держмайна та приватизують на аукціонах.

Дубілет пише, майже кожна друга будівля у центрі Києва належить в тій чи іншій мірі держорганам.

Водночас, він не вказав, про які саме будівлі у центрі Києва йдеться.

"Українська правда" намагалася з'ясувати, про які будівлі йдеться, проте у апараті міністра відповіли, що нададуть інформацію після того, "як проєкт успішно реалізують". 

На питання, чи означає це, що про приватизацію таких об'єктів стане відомо постфактум, в апараті Дубілета порадили "не хвилюватися".

Українська правда

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Теми: ДубілетприватизаціяКиївКабінет міністрів
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