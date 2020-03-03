Гендерний мінімум для жінок і чоловіків у партійному виборчому списку, за новим Виборчим кодексом, становить 40%. Партії, які не дотримуватимуться цього принципу, не реєструватимуть на виборах.

Джерело: громадський рух "Чесно"

Пряма мова члена ЦВК Вікторії Глущенко: "У разі недотримання організацією політичної партії під час висування кандидатів у депутати до відповідних рад вимог Виборчого кодексу України щодо забезпечення визначеного рівня присутності у виборчих списках та переліках кандидатів – жінок та чоловіків, то територіальною виборчою комісією буде прийматися рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів".

Деталі: Партійна система обов’язково діятиме на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку потрапляють усі облради та 30 міських рад.

"Чесно" підрахував, скільки жінок має бути у списках партій, щоб ті могли взяти участь у місцевих виборах 2020 року.

Для того, щоб висунути лінійку кандидатів на всі вакантні місця в раді, потрібно мати в команді від 14 (Ужгородська міська рада) до 48 кандидаток (Київська міська, Харківська та Дніпропетровська облради).

При цьому подання списку кандидатів, який покриватиме всю чисельність ради, наприклад 64 із 64, не є обов’язковою умовою. Партія може висунути, скажімо, 15 кандидатів, охопивши лише частину округів, головне, дотримуватися гендерного принципу.

Для тих партій, які балотуватимуться до рад великих міст та обласних рад, загальна кількість кандидаток на місцевих виборах 2020 року значно зросте. Щоб покрити всі великі міста з усіма округами й отримати реєстрацію в ЦВК, доведеться знайти 620 кандидаток, а для облрад – 668.

Найменше жінок партіям потрібно відшукати для Ужгородської міськради та Закарпатської облради – загалом їх має бути щонайменше 40. Найбільше ж потрібно буде заповнити списки для Києва й області та для Харкова й області, де повинно бути не менш ніж 82 кандидатки.

Більше того, якщо на минулих виборах можна було кандидуватися від партії одразу в ради кількох рівнів, то тепер діє нове правило: один кандидат – одне балотування.

Гендерну квоту ввели для того, щоб у радах збільшити кількість жінок. Але вибори 2015 року показали, що партії кандидували жінок, але виборці їх не обирали.