Порошенко прокоментував співи свого сина з російським репером

Експрезидент Петро Порошенко, коментуючи відео з концерту російського репера Face у Лондоні, якому підспівував його син Михайло, заявив, що не впливає на рішення сина.

Джерело: Порошенко у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Ну як вам не соромно? Моєму сину 19. Ви все робите повністю, дзвоните кожен день мамі, татові, що вам робити, з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити?

Я наголошую, що я би на цей концерт не пішов, але якщо син вважає, що якийсь рокер – я його не знаю – виступає проти окупації Криму, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію... а, може, він і про Путіна буде пісню співати. Ви вважаєте, він маленький хлопчик, щоб у мене дозволу питав?".

Деталі: Порошенко дещо агресивно відреагував на запитання журналістки. Він із роздратуванням в голосі поставив зустрічне питання: "Ви вважаєте, що правильно запитувати зараз позицію, що ж мій син робив?".

Що було раніше: У мережі з’явилося відео, на якому молодший син експрезидента Михайло Порошенко відривається на концерті російського репера Face.

У 2017-му Михайло Порошенко вдягнув кофтину друга з надписом "Russia", а потім батько його виправдовував.