В окупованому Криму різко обміліли водосховища

У водосховищах окупованого Криму на початок весни накопичився менший об’єм води ніж минулого року.

Джерело: Interfax.ru з посиланням на так званий "республіканський Гідрометцентр"

Деталі: Сумарний запас води у водосховищах природного стоку 29 лютого складав 99,94 мільйона кубічних метрів, що на 84,65 мільйона кубічних метрів менше, ніж на початок весни 2019 року.

Водночас, це на 15 млн кубометрів більше, ніж місяць тому.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів