СБУ затримала священника, що продавав ракети та гранати

Співробітники Служби безпеки України викрили священнослужителя одного з храмів Рівненської області на торгівлі військовими засобами ураження, незаконно вивезеними із району ООС.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень сановник повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих.

Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного".

Деталі: Слідчі зафіксували кілька фактів продажу зброї священником. Зокрема ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру настоятелю за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Священнослужителю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.