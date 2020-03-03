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"Слузі народу" представили нових міністрів уряду Шмигаля

Вівторок, 3 березня 2020, 19:25

На засіданні фракції "Слуги народу" названо імена осіб, які можуть замінити деяких міністрів в уряді.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається за участі президента Володимира Зеленського, названо нові імена, які можуть увійти до складу Кабінету міністрів.

Так, міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;

главою Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба; 

міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;

На Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;

міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Іван Плачков;

мінистром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;

міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;

Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначений Олег Немчинов;

МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

З'явиться: 

  • новий віце-прем'єр з ОПК Олег Коростильов;
  • нове міністерство з питань спорту, яке очолить Вадим Гутцайт.

Також, за даними УП, міністр МВС Арсен Аваков залишиться на посаді, але віцепрем'єром з силових питань призначений не буде.

На своїй посаді станом на зараз залишаються

  • міністром юстиції Денис Малюська;
  • міністр інфраструктури Владислав Криклій;
  • віце-премєр з інформатизації Михайло Федоров;
  • міністр з питань молоді та культури Володимир Бородянській. 

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль Кабінет міністрівАваков
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