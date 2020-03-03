"Слузі народу" представили нових міністрів уряду Шмигаля
На засіданні фракції "Слуги народу" названо імена осіб, які можуть замінити деяких міністрів в уряді.
Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається за участі президента Володимира Зеленського, названо нові імена, які можуть увійти до складу Кабінету міністрів.
Так, міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
главою Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
міністром енергетики замість Олексія Оржеля стане Іван Плачков;
мінистром МТОТ замість Дениса Шмигаля планують Олексія Чернишова;
міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
Тимофій Милованов буде приначений міністром агропромислового комплексу;
міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначений Олег Немчинов.
Зявиться новий віце-прем'єр з АПК Олег Коростильов.
МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Також, за даними УП, міністр МВС Арсен Аваков залишиться на посаді, але віцепрем'ром з силових питань призначений не буде.
На своїй посаді також залишаються
- міністром юстиції Денис Малюська;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій;
- віце-премєр з інформатизації Михайло Федоров.
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