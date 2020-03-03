"Слузі народу" представили нових міністрів уряду Шмигаля
На засіданні фракції "Слуги народу" названо імена осіб, які можуть замінити деяких міністрів в уряді.
Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається за участі президента Володимира Зеленського, названо нові імена, які можуть увійти до складу Кабінету міністрів.
Так, міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
главою Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
На Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Іван Плачков;
мінистром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначений Олег Немчинов;
МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
З'явиться:
- новий віце-прем'єр з ОПК Олег Коростильов;
- нове міністерство з питань спорту, яке очолить Вадим Гутцайт.
Також, за даними УП, міністр МВС Арсен Аваков залишиться на посаді, але віцепрем'єром з силових питань призначений не буде.
На своїй посаді станом на зараз залишаються
- міністром юстиції Денис Малюська;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій;
- віце-премєр з інформатизації Михайло Федоров;
- міністр з питань молоді та культури Володимир Бородянській.
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