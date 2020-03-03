"Слузі народу" представили нових міністрів уряду Шмигаля

15432 перегляди
Вівторок, 3 березня 2020, 20:25

На засіданні фракції "Слуги народу" названо імена осіб, які можуть замінити деяких міністрів в уряді.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається за участі президента Володимира Зеленського, названо нові імена, які можуть увійти до складу Кабінету міністрів.

Так, міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;

главою Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба; 

міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;

Міноборони замість Андрія  Загороднюка пропонують Андрія Тарана;

міністром енергетики замість Олексія Оржеля стане Іван Плачков;

мінистром МТОТ замість Дениса Шмигаля планують Олексія Чернишова;

міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;

Тимофій Милованов буде приначений міністром агропромислового комплексу;

міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначений Олег Немчинов.

Зявиться новий віце-прем'єр з АПК Олег Коростильов.

МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Також, за даними УП, міністр МВС Арсен Аваков залишиться на посаді, але віцепрем'ром з силових питань призначений не буде.

На своїй посаді також залишаються

  • міністром юстиції Денис Малюська;
  • міністр інфраструктури Владислав Криклій;
  • віце-премєр з інформатизації Михайло Федоров. 

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Теми: Шмигаль Кабінет міністрів Аваков


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука 3 березня 2020, 20:03
Усі новини
Головні новини
Відставку Кабміну хочуть зупинити через суд від імені Гончарука: він каже, що непричетний
Зеленський запропонував "слугам" замінити Гончарука на Шмигаля
На Донбасі загинув військовий, ще четверо поранені
Новим генпрокурором може стати нардеп зі "Слуги народу" Іонушас – джерела
Усі новини
Відео

Неповага, гомофобія, ейджизм: 5 відео про дискримінацію в Україні

дослідження

Вчені виявили зв'язок між курінням марихуани та одним із видів раку

Фото

11 вуличних світлин, на яких щось пішло не так