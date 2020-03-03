Трамп поговорив по телефону з представником Талібану
Головний парламентер руху Талібан мулла Барадар Ахунд і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
Джерело: Reuters
Деталі: Про розмову з президентом США розповів сам мулла Барадар Ахунд. За його словами, розмова тривала 35 хвилин.
При цьому, агентство пише, що Трамп підтвердив розмову з представником Талібану, заявивши, що у нього була "дуже хороша розмова" з Барадару.
Розмова відбулася через три дні після того, як Сполучені Штати і таліби підписали в Досі угоду про виведення військ США з Афганістану.
Ця розмова, можливо, стала першим прямим контактом між лідером США і керівництвом талібів.
Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.
Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.
Виконання домовленостей залежатиме від виконання талібами їхніх зобов'язань щодо запобігання тероризму.
Відповідно до угоди таліби обіцяють не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.
Нагадаємо:
- Президент Джордж Буш розпорядився ввести війська США в Афганістан у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. "Талібан" переховував Бін Ладена та його терористичну мережу "Аль-Каїда".
- Це найдовша війна, яку американські війська ведуть за кордоном. Вона коштувала США життів 3,5 тисяч військових і понад 750 мільярдів доларів.
- Трамп неодноразово обіцяв закінчити "безкінечні війни" на Близькому Сході. Виведення військ може вплинути на його підтримку американськими виборцями у прагненнях Трампа переобратись на другий термін.