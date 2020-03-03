Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп поговорив по телефону з представником Талібану

Вівторок, 3 березня 2020, 23:05
Трамп поговорив по телефону з представником Талібану

Головний парламентер руху Талібан мулла Барадар Ахунд і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Джерело: Reuters

Деталі: Про розмову з президентом США розповів сам мулла Барадар Ахунд. За його словами, розмова тривала 35 хвилин.

При цьому, агентство пише, що Трамп підтвердив розмову з представником Талібану, заявивши, що у нього була "дуже хороша розмова" з Барадару.

Розмова відбулася через три дні після того, як Сполучені Штати і таліби підписали в Досі угоду про виведення військ США з Афганістану.

Ця розмова, можливо, стала першим прямим контактом між лідером США і керівництвом талібів.

Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

Виконання домовленостей залежатиме від виконання талібами їхніх зобов'язань щодо запобігання тероризму.

Відповідно до угоди таліби обіцяють не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

Нагадаємо:

  • Президент Джордж Буш розпорядився ввести війська США в Афганістан у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. "Талібан" переховував Бін Ладена та його терористичну мережу "Аль-Каїда".
  • Це найдовша війна, яку американські війська ведуть за кордоном. Вона коштувала США життів 3,5 тисяч військових і понад 750 мільярдів доларів.
  • Трамп неодноразово обіцяв закінчити "безкінечні війни" на Близькому Сході. Виведення військ може вплинути на його підтримку американськими виборцями у прагненнях Трампа переобратись на другий термін.

Теми: ТрампАфганістанСШАтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Трамп
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: