США розглядають запит Туреччини щодо ракетної системи Patriot

В Держдепі США повідомили, що розглядають запит Туреччини щодо розміщення двох ракетних систем Patriot уздовж її південного кордону із Сирією.

Джерело: Спецпредставник Держдепу США Джеймс Джеффрі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс - УП)

Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно".

Деталі: Джеймс Джеффрі також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.

Нагадаємо: