США розглядають запит Туреччини щодо ракетної системи Patriot
В Держдепі США повідомили, що розглядають запит Туреччини щодо розміщення двох ракетних систем Patriot уздовж її південного кордону із Сирією.
Джерело: Спецпредставник Держдепу США Джеймс Джеффрі, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс - УП)
Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно".
Деталі: Джеймс Джеффрі також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.
Нагадаємо:
- 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
- Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.
- Минулого тижня Туреччина звернулась із цим проханням до американського посла в Сирії Джеймса Джефрі; проте вони ще не отримали відповіді від Вашингтона.