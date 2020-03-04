США розглядають запит Туреччини щодо ракетної системи Patriot

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Середа, 4 березня 2020, 00:39

В Держдепі США повідомили, що розглядають запит Туреччини щодо розміщення двох ракетних систем Patriot уздовж її південного кордону із Сирією.

Джерело: Спецпредставник Держдепу США Джеймс Джеффрі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс - УП)

Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно".

Деталі: Джеймс Джеффрі також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.

Нагадаємо:

  • 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
  • Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.
  • Минулого тижня Туреччина звернулась із цим проханням до американського посла в Сирії Джеймса Джефрі; проте вони ще не отримали відповіді від Вашингтона.

Микола Донєв, УП
Теми: США Туреччина Сирія


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