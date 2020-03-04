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Борис Джонсон піде у декретну відпустку

Середа, 4 березня 2020, 01:07
Борис Джонсон піде у декретну відпустку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує взяти декретну відпустку після народження дитини у його партнерки Керрі Саймондс.

Джерело: The Guardian

Деталі: Борис Джонсон має намір взяти батьківську відпустку після народження дитини разом зі своєю партнеркою Керрі Симондс цього літа. Відповідно до законодавства, він має право на два тижні відпустки у зв'язку з народженням дитини.

Домінік Рааб, перший держсекретар і міністр закордонних справ, може очолити уряд за відсутності Джонсона.

Раніше Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Теми: Велика Британія
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