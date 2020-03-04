Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post

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Середа, 4 березня 2020, 03:36

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа подав позов на газету The Washington Post за публікацію статті, в якій говорилося про змову глави Білого дому з РФ на виборах 2016 року.

Джерело: Fox News

Деталі: У заяві адвокатів Девіда Тобіна та Чарльза Хардера йдеться, що інформація в статті була "брехнею та наклепом", завдавши збитків на "мільйони доларів".

Юридичний консультант президента Дженни Елліс повідомила, що газета знала про те, що інформація є неправдивою.

Пряма мова Елліс: "The Washington Post зробила це з навмисною метою завдати шкоди передвиборчій кампанії і ввести в оману своїх власних читачів".

Теми: Трамп США


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