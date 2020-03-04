Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post
Середа, 4 березня 2020, 02:36
Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа подав позов на газету The Washington Post за публікацію статті, в якій говорилося про змову глави Білого дому з РФ на виборах 2016 року.
Джерело: Fox News
Деталі: У заяві адвокатів Девіда Тобіна та Чарльза Хардера йдеться, що інформація в статті була "брехнею та наклепом", завдавши збитків на "мільйони доларів".
Юридичний консультант президента Дженни Елліс повідомила, що газета знала про те, що інформація є неправдивою.
Пряма мова Елліс: "The Washington Post зробила це з навмисною метою завдати шкоди передвиборчій кампанії і ввести в оману своїх власних читачів".