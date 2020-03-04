У Сирії загинули 12 цивільних осіб

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Середа, 4 березня 2020, 04:43

В результаті атак сил режиму Башара Асада і ВКС РФ Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів. 

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Прихильники Асада і літаки ВКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехил Рудж. Велика кількість мирних жителів доставлені в місцеві лікарні.

В Управлінні цивільної оборони Сирії повідомили, що в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев'ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван - два мирних жителя. Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ВКЗ Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель.

Нагадаємо:

  • 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
  • Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.

Теми: Туреччина Сирія


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