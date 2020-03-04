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Формування Російської Федерації 7 разів обстріляли українські позиції

Середа, 4 березня 2020, 06:06
Формування Російської Федерації 7 разів обстріляли українські позиції

3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій.

Дослівно: "Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисники отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає"

Теми: ДонбасРосіявійна
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