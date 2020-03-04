У юриста, який критикував версію слідства у справі Шеремета, проводять обшук

У юриста Леоніда Маслова, який входить у групу захисту Андрія Антоненка (Riffmaster) – фігуранта справи Павла Шеремета, проводять обшук.

Джерело: пост адвоката Масі Найєма, Facebook-сторінка Free Riff, "Українська правда"

Деталі: Обшук проходить на підставі ухвали Печерського райсуду Києва за клопотанням слідчого у зв‘язку з тим, що Маслов нібито заходив в аккаунт Антоненка і міг видалити інформацію.



Масі Найєм запевняє, що "це неправда – і це легко перевірити".



Він зазначає, що Леонід Маслов постійно висвітлював інформацію у справі Андрія Антоненка і критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Із постанови суду не ясно, яку саме інформацію міг видалити Маслов.

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав "Українській правді", що не уповноважений коментувати слідчі дії.

Довідково: Леонід Маслов не є офіційним адвокатом Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує версію слідства.

У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.