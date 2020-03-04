У юриста, який критикував версію слідства у справі Шеремета, проводять обшук

У юриста Леоніда Маслова, який входить у групу захисту Андрія Антоненка (Riffmaster) – фігуранта справи Павла Шеремета, проводять обшук.

Джерело: пост адвоката Масі Найєма, Facebook-сторінка Free Riff, "Українська правда"

Деталі: Обшук проходить на підставі ухвали Печерського райсуду Києва за клопотанням слідчого у зв‘язку з тим, що Маслов нібито заходив в аккаунт Антоненка і міг видалити інформацію.



Масі Найєм запевняє, що "це неправда – і це легко перевірити".



Він зазначає, що Леонід Маслов постійно висвітлював інформацію у справі Андрія Антоненка і критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Із постанови суду не ясно, яку саме інформацію міг видалити Маслов.

Йдеться про дописи у "Вконтакте".

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав "Українській правді", що не уповноважений коментувати слідчі дії.

Довідково: Леонід Маслов не є офіційним адвокатом Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує версію слідства.

У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.