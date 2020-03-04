У юриста, який критикував версію слідства у справі Шеремета, проводять обшук

1257 переглядів
Середа, 4 березня 2020, 09:59

У юриста Леоніда Маслова, який входить у групу захисту Андрія Антоненка (Riffmaster) – фігуранта справи Павла Шеремета, проводять обшук.  

Джерело: пост адвоката Масі Найєма, Facebook-сторінка Free Riff, "Українська правда"

Деталі: Обшук проходить на підставі ухвали Печерського райсуду Києва за клопотанням слідчого у зв‘язку з тим, що Маслов нібито заходив в аккаунт Антоненка і міг видалити інформацію.

Масі Найєм запевняє, що "це неправда – і це легко перевірити".

Він зазначає, що Леонід Маслов постійно висвітлював інформацію у справі Андрія Антоненка і критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Із постанови суду не ясно, яку саме інформацію міг видалити Маслов.

 
 

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав "Українській правді", що не уповноважений коментувати слідчі дії.

Довідково: Леонід Маслов не є офіційним адвокатом Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує версію слідства.

У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета обшуки


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Генпрокурор про справу Шеремета: Озвучити результати роботи поки не можемо 2 березня 2020, 10:28
Справа Шеремета: поліція розсекречує матеріали понад пів тисячі слідчих дій 26 лютого 2020, 19:07
Версії слідчих у справі Шеремета вірять лише 16% українців 24 лютого 2020, 14:19
Усі новини
Головні новини
У мережу злили знімок заяви про відставку Гончарука
Новосад іде у відставку, кандидатур на посаду поки немає – джерело УП
Про перші випадки виявлення COVID-19 заявили в п'яти країнах
У Чернівцях вимагали ізолювати дружину чоловіка, який захворів на коронавірус
Усі новини
Фото

18 неймовірних фото природи

Фото

Українські полярники виявили в Антарктиді невідоме озеро під льодовиком

пояснює Супрун

Як правильно користуватися антисептиком для рук