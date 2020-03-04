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Аваков анонсував запуск глобальної відеофіксації порушень ПДР по всій країні

Середа, 4 березня 2020, 12:18
Аваков анонсував запуск глобальної відеофіксації порушень ПДР по всій країні

В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Джерело: блог Авакова на "Українській правді"

Пряма мова Авакова: "Завершено період підготовки до введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести".

Деталі: Аваков зазначив, що у найближчі дні буде оголошено про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. В цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження.

Після цього штрафуватимуть і каратимуть повноцінно, а кількість камер повинна збільшуватись.

Аваков нагадав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році на дорогах загинули 3454 людей.

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Передісторія:

  • У березні 2019 року Аваков обіцяв запустити система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху в повному обсязі до кінця року.
  • Колишній президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі, ще в серпні 2015 року.

Українська правда

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Теми: АваковПДВДТП
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