Аваков анонсував запуск глобальної відеофіксації порушень ПДР по всій країні
В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Джерело: блог Авакова на "Українській правді"
Пряма мова Авакова: "Завершено період підготовки до введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести".
Деталі: Аваков зазначив, що у найближчі дні буде оголошено про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. В цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження.
Після цього штрафуватимуть і каратимуть повноцінно, а кількість камер повинна збільшуватись.
Аваков нагадав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році на дорогах загинули 3454 людей.
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Передісторія:
- У березні 2019 року Аваков обіцяв запустити система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху в повному обсязі до кінця року.
- Колишній президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі, ще в серпні 2015 року.