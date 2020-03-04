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Зеленський: Дарую силовикам календар, нагадати, що надворі вже весна

Середа, 4 березня 2020, 15:42
Зеленський: Дарую силовикам календар, нагадати, що надворі вже весна

Президент Володимир Зеленський розкритикував правоохоронні органи за недостатню боротьбу з корупцією та відсутність результатів у розслідуванні резонансних справ.

Джерело: глава держави на позачерговому засіданні Верховної Ради

Пряма мова: "Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це  календар, він має нагадати вам, що надворі вже весна (у передвиборчій програмі команда Зеленського використовувала салоган "Прийде весна, саджати будемо" -ред).

Другий – це Кримінальний кодекс. Є підозра на те, що дехто його не має. На жаль. Сподіваюсь, він стане вашою настільною книгою. На зустрічі влітку ви казали: у нас все є, потрібна лише політична воля. Я вам її дав. Потрібно, ви казали, скасувати телефонне прав. Будь ласка. Ніхто зверху не спускає прізвища, на які треба звернути увагу.

У нас 6 органів, які мають забезпечувати порядок, невже не вистачає ще одного?"

Деталі: Серед досягнень Зеленський зазначив перезавантаження НАЗК та поверннення покарання за незаконне збагачення, однак вказав, що правоохоронці "обіцяли перемогу над корупцією, а зараз поки що навіть не нічия".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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