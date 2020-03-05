СБУ зловила митників-хабарників на Волині

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Четвер, 5 березня 2020, 09:56

Служба безпеки України заявляє, що припинила функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ припинила функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель" Волинської митниці". 

 

Деталі: Посередника та в. о. начальника митного поста "Ковель" затримали після одержання однієї з частин неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч 440 доларів.

Силовики встановили, що фігуранти систематично вимагали та отримували хабарі від підприємців за не створення штучних перешкод під час митного оформлення товарів у режимі "імпорт".

Загальна сума отриманого хабаря становила 12 тисяч 240 доларів.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи виявили понад 50 тисяч доларів.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження  за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу.

Також СБУ перевіряє на причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

Українська правда
Теми: СБУ хабар митниця


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