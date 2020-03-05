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В Україну не пустили екссоліста гурту "Лесоповал": гастролював у Донецьку

Четвер, 5 березня 2020, 10:41
В Україну не пустили екссоліста гурту Лесоповал: гастролював у Донецьку

Прикордонники не пропустили в Україну двох росіян, які незаконно відвідували окуповані території.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП

Деталі: Зокрема рейсом "Рига – Київ" прибув пасажир, щодо якого спрацювала база даних. В ході бесіди співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що цей співак нещодавно гастролював в окупованому Донецьку.

За даними УП, це колишній соліст російського гурту "Лесоповал" нині сольний виконавець Сергій Куприк.

Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту (за даними УП – Андрій Кривенко учасник одного з оркестрів у країнах ЄС – ред.) завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що він відвідував територію окупованого півострову АР Крим.

 

В обох випадках росіянам відмовили в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Довідково: 46-річний Сергій Куприк – заслужений артист України (звання присвоїв другий президент України Леонід Кучма) і Російської Федерації, соліст групи "Лісоповал" (1994-2008).

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна служба
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