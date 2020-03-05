В Україну не пустили екссоліста гурту "Лесоповал": гастролював у Донецьку

1319 переглядів
Четвер, 5 березня 2020, 11:41

Прикордонники не пропустили в Україну двох росіян, які незаконно відвідували окуповані території.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП

Деталі: Зокрема рейсом "Рига – Київ" прибув пасажир, щодо якого спрацювала база даних. В ході бесіди співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що цей співак нещодавно гастролював в окупованому Донецьку.

За даними УП, це колишній соліст російського гурту "Лесоповал" нині сольний виконавець Сергій Куприк.

Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту (за даними УП – Андрій Кривенко учасник одного з оркестрів у країнах ЄС – ред.) завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що він відвідував територію окупованого півострову АР Крим.

 

В обох випадках росіянам відмовили в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Довідково: 46-річний Сергій Куприк – заслужений артист України (звання присвоїв другий президент України Леонід Кучма) і Російської Федерації, соліст групи "Лісоповал" (1994-2008).

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада ратифікувала договір з Францією для закупівлі 20 сучасних катерів прикордонникам 5 березня 2020, 08:31
Кілька тисяч медичних масок хотіли вивезти з Закарпаття до Румунії 4 березня 2020, 11:18
Пункт пропуску "Мар'їнка" відновив роботу після обстрілів бойовиків 1 березня 2020, 10:23
Усі новини
Головні новини
Кабмін Шмигаля провів перше засідання
Дубілет попрощався, але ще не йде: обговорюють його майбутнє в уряді
Милованов пояснив, чому відмовився від крісла у новому Кабміні
Ще двох українців госпіталізували з підозрою на коронавірус
Усі новини
Фото

Ким стали юні актори з серіалу "Альф"

поради

Як підтримувати дружбу на відстані

Відео

Неповага, гомофобія, ейджизм: 5 відео про дискримінацію в Україні