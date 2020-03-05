Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повний людей мікроавтобус поїхав на червоне і зіткнувся з потягом на Закарпатті

Четвер, 5 березня 2020, 11:11
Повний людей мікроавтобус поїхав на червоне і зіткнувся з потягом на Закарпатті

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz з людьми, попри червоний сигнал семафора, намагався проскочити через колію і зіткнувся з потягом на Закарпатті, у результаті чого постраждали 6 людей.

Джерело: Укрзалізниця, поліція Закарпатської області у Facebook

Дослівно поліція: "Близько 5 ранку водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", 31-річний мешканець села Грушово, проігнорував ввімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет".

Деталі: ДТП сталася у селі Бороняво, на залізничному перегоні Хуст – Бурштина.

Шістьох пасажирів автомобіля віком від 33 до 70 років з травмами різної тяжкості доставили до лікарні міста Тячів. Водій та ще два пасажири відмовилися від госпіталізації. Зазначається, що водій був тверезий. 

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Повідомляється, що аварія не вплинула на рух пасажирських поїздів.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттяДТПполіціязалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Закарпаття
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: