Повний людей мікроавтобус поїхав на червоне і зіткнувся з потягом на Закарпатті

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz з людьми, попри червоний сигнал семафора, намагався проскочити через колію і зіткнувся з потягом на Закарпатті, у результаті чого постраждали 6 людей.

Джерело: Укрзалізниця, поліція Закарпатської області у Facebook

Дослівно поліція: "Близько 5 ранку водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", 31-річний мешканець села Грушово, проігнорував ввімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет".

Деталі: ДТП сталася у селі Бороняво, на залізничному перегоні Хуст – Бурштина.

Шістьох пасажирів автомобіля віком від 33 до 70 років з травмами різної тяжкості доставили до лікарні міста Тячів. Водій та ще два пасажири відмовилися від госпіталізації. Зазначається, що водій був тверезий.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Повідомляється, що аварія не вплинула на рух пасажирських поїздів.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.



