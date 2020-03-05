Окупанти в Криму ув'язнили на 6 років "свідка Єгови"

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Четвер, 5 березня 2020, 13:02

Підконтрольний Кремлю суд у анексованому Криму засудив Сергія Філатова до шести років колонії загального режиму за звинуваченнями в організації діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови".

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Прокуратура просила для нього сім років позбавлення волі. Адвокат Філатова Олег Захарчук заявив, що захист оскаржить вирок Джанкойського райсуду.

Пряма мова адвоката: "Судити людину за віру… У цьому випадку будь-яке покарання буде надмірним. Я отримав рішення суду на руки, ознайомлюсь з ним і однозначно буду готуватися до оскарження вироку".

Передісторія: У 2017 році діяльність організації "Свідки Єгови" в Росії призупинили через екстремізм.

"Свідки Єгови" - міжнародна релігійна організація, яка дотримується неортодоксальних напрямків в християнстві і відрізняється специфічним трактуванням багатьох релігійних понять.

Теми: Крим Росія окупація


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