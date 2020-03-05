Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер погорів на хабарі на Київщині

Четвер, 5 березня 2020, 12:06
Мер погорів на хабарі на Київщині

На Київщині поліція затримала на хабарі міського голову.

Джерело: Національна поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними УП мова йде про очільника міськради Таращі Валерія Велієва.

За даними слідства, мер позитивно вирішував звернення громадян за певні "внески". 

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання з підприємця однієї тисячі доларів США неправомірної вигоди за видачу дозволу на розташування тимчасової споруди на території міста. Зокрема, винесення та розгляд цього питання на сесії на користь громадянина.

4 березня оперативники спільно з прокурорами затримали міського голову під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 500 доларів США. На підтвердження виконання своїх обіцянок посадовець передав громадянинові відповідне рішення сесії.

 

Раніше було задокументовано факт одержання ним першого "траншу".

Міського голову затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьхабарполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Київська область
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: