Мер погорів на хабарі на Київщині

На Київщині поліція затримала на хабарі міського голову.

Джерело: Національна поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними УП мова йде про очільника міськради Таращі Валерія Велієва.

За даними слідства, мер позитивно вирішував звернення громадян за певні "внески".

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання з підприємця однієї тисячі доларів США неправомірної вигоди за видачу дозволу на розташування тимчасової споруди на території міста. Зокрема, винесення та розгляд цього питання на сесії на користь громадянина.

4 березня оперативники спільно з прокурорами затримали міського голову під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 500 доларів США. На підтвердження виконання своїх обіцянок посадовець передав громадянинові відповідне рішення сесії.

Раніше було задокументовано факт одержання ним першого "траншу".

Міського голову затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.